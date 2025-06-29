В России сообщили, что США продолжают поставлять оружие Украине

США частично продолжают поставлять оружие Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Какие-то продолжаются, а какие-то нет», — сказал он.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отправить ракеты Patriot на Украину.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила США запрос на предоставление пакета вооружений, включающего зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом налажен «очень хороший диалог».

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.