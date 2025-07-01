Российский офицер с помощью гранаты взорвал пулеметный расчет ВСУ

Капитан ВС России Руслан Жвакин с помощью гранаты уничтожил пулеметный расчет ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Жвакин, управляя действиями огневой группы и несмотря на постоянный обстрел со стороны противника, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта. В ходе боя огнем из стрелкового оружия Руслан лично уничтожил двух боевиков и броском гранаты подавил пулеметную огневую точку», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Жвакин грамотно рассредоточил штурмовую группу, в течение продолжительного времени они успешно отражали контратаки ВСУ, сохранив опорный пункт.

До этого ТАСС сообщало, что перед отправкой в Сумскую область командование усилило 158-ю отдельную механизированную бригаду (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании. Часть этих офицеров была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

Ранее российский дрон подорвал опорный пункт ВСУ в Сумской области.