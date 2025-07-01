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ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях

РИА Новости: ВСУ проводят бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжает отправлять своих бойцов в безнадежные атаки в Сумской и Харьковской областях», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинских военнослужащих оставляют без поддержки, подкреплений и связи.

«Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших или пленных», — сказал источник.

До этого газета Financial Times заявила, что Вооруженные силы Украины близки к истощению, без существенной военной поддержки их силы закончатся через полгода. Издание отмечает, что на закрытых встречах лидеры стран Запада все чаще обсуждают прекращения огня между сторонами. Европейские лидеры во время визита на Украину уловили ухудшение настроений в Киеве.

Ранее Евросоюз не смог принять заявление в поддержку Украины.

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