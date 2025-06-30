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На Западе заявили о грядущем «катастрофическом провале» Киева

Financial Times: без поддержки силы ВСУ закончатся через полгода
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Стрингер Кредит/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к истощению, без существенной военной поддержки их силы закончатся через полгода. Об этом сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что на закрытых встречах лидеры стран Запада все чаще обсуждают прекращения огня между сторонами.

Автор статьи отмечает, «Существует опасность, что страну (Украину) охватит чувство безнадежности». При этом европейские лидеры во время визита на Украину уловили ухудшение настроений в Киеве.

Недавно военный эксперт Александр Меркурис заявил, что приверженность Запада поддержке Украины падает, украинского лидера Владимира Зеленского фактически сбрасывают со счетов.

До этого британская газета The Telegraph писала, что Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя. Отмечается, что на саммите НАТО были проигнорированы многие проблемы Киева.

Ранее Евросоюз не смог принять заявление в поддержку Украины.

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