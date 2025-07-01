Председательство в Совете ЕС перешло к Дании

Председательство в Совете ЕС на шесть месяцев перешло к Дании

Председательство в Совете ЕС на шесть месяцев перешло к Дании. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Официально председательство Дании начнется 3 июля, когда премьер-министр страны Метте Фредериксен встретится с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в датском Орхусе, и закончится 31 декабря 2025 года. Перед Данией в Совете ЕС председательствовала Польша, а в январе ее сменит Кипр.

Это восьмое председательство этой страны в Евросоюзе и первое с 2012 года.

Приоритетом датского председательства станут «безопасность, конкурентоспособность и зеленый переход» для «Сильной Европы в меняющемся мире» и «укрепление способности ЕС реагировать на глобальные вызовы».

«Укрепление обороны Европы и отмена обременительных правил одновременно с поддержкой зеленого перехода являются двумя важнейшими приоритетами датского председательства в ЕС», — рассказала датский министр по делам ЕС Мари Бьерр.

Она подчеркнула, что задачей датского председательства будет работа по вооружению ЕС к 2030 году, а также потенциальной евроинтеграции Украины.

До этого издание Politico писало, что новые санкции против РФ могут принять при председательстве в ЕС Дании.

Ранее политолог назвал приоритеты Польши во время председательства в ЕС.