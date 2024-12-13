Политолог назвал приоритеты Польши во время председательства в ЕС

Польша посвятит председательство в Евросоюзе дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. Кроме того, по его словам, Варшава будет рассматривать вопросы дальнейшего расширения объединения.

«В первую очередь Польша постарается использовать председательство для укрепления собственных лидерских позиций. Варшава надеется закрепиться в списке ведущих игроков ЕС, наравне с Парижем и Берлином. Для этого уже весной страна проведет масштабный саммит, в рамках которого попытается придать новый импульс усилению Европы», — отметил Рар.

Он добавил, что Варшава будет прилагать максимальные усилия, чтобы наладить связи с администрацией избранного американского лидера Дональда Трампа. Однако добиться этого будет непросто из-за резких фраз, высказанных премьер-министром Польши Дональдом Туском в адрес республиканца во время президентских выборов.

1 января 2025 года председательство в ЕС переходит к Польше.

Как считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, влияние Трампа и развитие военной ситуации на фронте не в пользу Киева может заставить Варшаву изменить позицию по Украине.

Ранее Орбан подвел итоги председательства Венгрии в ЕС.