Армения и Евросоюз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Ранее власти Армении заявили, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также в Ереване сообщили, что Мирзоян не приедет в Москву на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета заявил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.