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Путин призвал нарастить объем строительства жилья в новых регионах

Путин: необходимо увеличить объем строительства жилья в новых регионах РФ

Застройщикам необходимо увеличивать объемы возведения жилых домов в новых российских регионах, заявил в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Важнейший приоритет — обеспечение граждан жильем. Обращаю внимание, необходимо наращивать объем жилищного строительства», — сказал российский лидер.

Он отметил необходимость создания условий для работы строительных компаний и формирования банка земельных участков.

До этого Путин по видеосвязи принял участие в открытии шести новых молодежных центров в разных регионах страны. Они откроются в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

Как отметила генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева, новое пространство в Херсонской области поможет молодым людям Донбасса и Новороссии активнее вовлекаться в российский культурно-исторический контекст.

Ранее Путин потребовал от Украины признать референдумы в новых регионах и в Крыму.

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