В СПЧ прокомментировали ситуацию вокруг Sputnik Азербайджан

СПЧ следит за ситуацией вокруг Sputnik Азербайджан в Баку

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) в информационной сфере и Союз журналистов России следят за ситуацией вокруг редакции Sputnik Азербайджан в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России следят за ситуацией вокруг редакции Sputnik Азербайджан в Баку», — говорится в публикации.

В понедельник, 30 июня, министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Также стало известно, что сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку.

24 февраля текущего года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.