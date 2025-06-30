Силовики оцепили территорию у офиса Sputnik Азербайджан

Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на месте присутствуют автомобили патрульно-постовой службы МВД Азербайджана а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. На месте дежурят сотрудники силовых структур. Доступ в здание закрыт.

В понедельник, 30 июня, стало известно, что министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан».

24 февраля текущего года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.