На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии заподозрили граждан в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швейцарии заподозрила сотрудников спецслужбы в работе на Россию
close
Denis Balibouse/Reuters

Федеральная прокуратура Швейцарии заподозрила сотрудников киберотдела разведывательной службы страны (SRC) в шпионаже в пользу России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель прокуратуры Швейцарии, бывший посол РФ в Берне Клаудиа Бальцли.

По ее словам, прокуратура направила в Федеральный совет запрос о выдаче разрешения на возбуждение уголовного дела в связи с инцидентом. Запрос был основан на жалобе против ряда лиц и был подан в связи с возможным нарушением служебной тайны, запрещенными действиями в пользу другого государства и подозрением в шпионаже в политических целях.

11 июня сообщалось, что сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России.

В конце мая сообщалось, что Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики. По данным следствия, белорус, в частности, занимался разведкой территории военного аэродрома в Бяла-Подляске, а также сбором информации о воздушных операциях и железнодорожной инфраструктуре.

Ранее турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами