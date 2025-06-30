В Швейцарии заподозрили граждан в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Швейцарии заподозрила сотрудников киберотдела разведывательной службы страны (SRC) в шпионаже в пользу России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель прокуратуры Швейцарии, бывший посол РФ в Берне Клаудиа Бальцли.

По ее словам, прокуратура направила в Федеральный совет запрос о выдаче разрешения на возбуждение уголовного дела в связи с инцидентом. Запрос был основан на жалобе против ряда лиц и был подан в связи с возможным нарушением служебной тайны, запрещенными действиями в пользу другого государства и подозрением в шпионаже в политических целях.

11 июня сообщалось, что сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России.

В конце мая сообщалось, что Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики. По данным следствия, белорус, в частности, занимался разведкой территории военного аэродрома в Бяла-Подляске, а также сбором информации о воздушных операциях и железнодорожной инфраструктуре.

Ранее турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ.