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В Госдуме заявили, что Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном

Депутат Чепа: РФ найдет пути сохранения дружественных отношений с Азербайджаном
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия найдет пути сохранения дружественных отношений с Азербайджаном, которые многие пытаются разрушить. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

«Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всем разобраться. Я уверен, что мы найдем пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод», — сказал Чепа.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что парламентская делегация Азербайджана не приедет в Россию.

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