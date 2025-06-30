Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Страны Евросоюза еще на полгода продлили экономические санкции, введенные против России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года», — указывается в документе.

Отмечается, что эти экономические санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года. Они охватывают широкий спектр отраслевых сфер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, запрет касается импорта некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, деятельности некоторых российских банков и вещательных компаний.

До этого газета Politico узнала, когда будет утвержден 18-й пакет антироссийских санкций. По данным издания его, скорее всего, примут при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля.

26 июня на саммите ЕС не получилось утвердить 18-й пакет санкций против России. По данным интернет-издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.