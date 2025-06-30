Депутат Рады заявил о лжи Зеленского о потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский лжет украинцам о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Лживый безумец, который ежедневно убеждает по телевизору что «герої не вмирають», — написал он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Дубинский подчеркнул, что последние данные из России за два месяца увеличили официальные потери украинской армии на 30%.

До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, сообщил, что на Украине с начала военного конфликта было опубликовано 624 тыс. некрологов военным ВСУ. По его словам, такое количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».

18 декабря 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек.

Ранее советник главы ДНР рассказал о потерях ВСУ после бегства из Курской области.