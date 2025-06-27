Вооруженные силы Украины (ВСУ) после бегства с территории Курской области потеряли порядка 80% выжившей боеспособной группировки. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины после того, как были выбиты с территории Курской области, продолжили нести потери. Уже после Курской операции противник потерял 80% оставшихся боеспособных сил», — рассказал собеседник агентства.

Советник главы ДНР добавил, что ВСУ в настоящее время предпринимают попытки укреплять позиции на Сумском направлении переброской резервных сил из числа мобилизованных.

17 июня в сети появилось видео с попыткой военных Вооруженных сил Украины прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле. На предоставленных кадрах видно движение квадроцикла по дороге и наносившиеся по нему удары.

Помимо этого БПЛА запечатлел атаку по украинским военным, покинувшим транспортное средство. Уточняется, что ситуация находилась полностью под контролем российских бойцов, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами дронов ликвидировали оккупантов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил, что ВСУ периодически пытаются совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области, но они все будут пресекаться максимально жестко.

Ранее на границе Курской области нашли уничтоженного военного ВСУ с именным жетоном.