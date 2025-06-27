Названы потери ВСУ по официальным некрологам

На Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ. Об этом в разговоре с изданием kp.ru сообщил военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».

«Подсчет был сделан на 25 июня 2025 года. <...> Сколько у них на самом деле еще где-то лежит, без некрологов – неизвестно», – сказал военблогер.

Он отметил, что в эту цифру не входят тела погибших бойцов ВСУ, которых Россия передала украинской стороне. Как уточнил Татаринов, подсчет ведется только тех некрологов, которые публикуют на Украине.

18 декабря 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.