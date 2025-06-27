На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы потери ВСУ по официальным некрологам

Военблогер Татаринов: украинцы опубликовали 624 тысячи некрологов бойцам ВСУ
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

На Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ. Об этом в разговоре с изданием kp.ru сообщил военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».

«Подсчет был сделан на 25 июня 2025 года. <...> Сколько у них на самом деле еще где-то лежит, без некрологов – неизвестно», – сказал военблогер.

Он отметил, что в эту цифру не входят тела погибших бойцов ВСУ, которых Россия передала украинской стороне. Как уточнил Татаринов, подсчет ведется только тех некрологов, которые публикуют на Украине.

18 декабря 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами