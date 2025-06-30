Трамп заявил, что ничего не требует от Ирана, «в отличие от Обамы»

Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану и не разговаривал с его властями

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, «в отличие от Обамы», и даже не разговаривал с представителями Исламской Республики с тех пор, как американские военные нанесли удары по ее ядерным объектам. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану — в отличие от [экс-президента США Барака] Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал американский лидер.

По его словам, Иран уже получил от Соединенных Штатов «миллиарды долларов» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий ядерной сделки.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее американский полковник раскрыл, когда США предупредили Иран об ударах.