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В Иране потребовали от США гарантий, что не будет новых ударов по республике

Замглавы МИД Тахт-Раванчи: Иран ждет от США гарантий неповторения агрессии
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Shutterstock

Иран хочет получить от США ответ, осуществят ли они новый «акт агрессии» против Исламской Республики. Об этом заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

По его словам, Тегеран должен понимать, повторятся ли удары по иранским объектам в то время, как будут вестись переговоры с Вашингтоном.

В этом же интервью Тахт-Раванчи сообщил, что США предложили Ирану возобновить переговоры по ядерной программе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп заявил, что ничего не требует от Ирана, «в отличие от Обамы».

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