Американский полковник раскрыл, когда США предупредили Иран об ударах

США предупредили Иран об ударах по ядерным объектам Исламской Республики за два часа до атаки. Об этом в социальной сети Х заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — написал он.
28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.
В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.
Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.
Ранее в Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.