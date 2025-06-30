Американский полковник раскрыл, когда США предупредили Иран об ударах

Полковник Макгрегор: США за два часа предупредили Иран об ударах по республике

США предупредили Иран об ударах по ядерным объектам Исламской Республики за два часа до атаки. Об этом в социальной сети Х заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — написал он.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.