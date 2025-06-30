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В cенате США начались 20-часовые дебаты по налогово-бюджетному законопроекту

Сенат США начал 20-часовые дебаты о законопроекте Трампа после чтения его вслух
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J. Scott Applewhite/AP

Сенат США начал 20-часовые дебаты по законопроекту президента Дональда Трампа о налоговой реформе и госрасходах. Процедуре предшествовало 16-часовое зачитывание 940-страничного текста документа, инициированное демократами, пишет РИА Новости.

Законопроект под названием «Единый, большой, красивый» предусматривает расширение налоговых льгот, увеличение оборонных расходов и сокращение социальных программ. На подготовительном голосовании документ поддержал 51 сенатор против 49.

Ключевые положения: повышение потолка госдолга на $5 трлн, сокращение расходов на Medicaid на $1,1 трлн и увеличение ассигнований на оборону.

Лидер фракции Чак Шумер обвинил республиканцев в использовании «бухгалтерских уловок», отметив, что, по оценкам бюджетного управления конгресса, законопроект может оставить без медицинской страховки 12 млн американцев.

Трамп изначально требовал принять документ к 4 июля, но позже смягчил позицию. После завершения дебатов сенаторы смогут вносить поправки, каждая из которых потребует отдельного голосования.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов, однако одновременно в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid. Одновременно закон позволит США увеличить расходы на оборону, а также на «обеспечение безопасности» на южной границе.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, вступление законопроекта в силу оставит без медицинской страховки около 10,9 млн человек и лишит не менее 3 млн человек права на продовольственную помощь.

Ранее конгресс США предложил Трампу «рычаги давления» на Владимира Путина.

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