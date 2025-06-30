Сербия изучает возможность подключения к платежной системе «Мир»

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил о необходимости рассмотреть возможность использования российской платежной системы «Мир». Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Глава правительства подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе должны принять национальные финансовые учреждения после тщательного анализа всех аспектов.

«Мы должны изучить возможность работы с платежной системой «Мир», но окончательный выбор останется за нашими финансовыми институтами», — пояснил Мацут.

5 июня исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван сообщил, что Таиланд поддержал идею наладить платежи внутри страны при помощи российских банковских карт «Мир».

Днем ранее посол Российской Федерации в Конакри Алексей Попов рассказал, что Россия планирует проработать с Гвинеей вопрос приема в стране карт российской платежной системы «Мир».

Ранее сообщалось, что Куба начнет выпускать карты «Мир».