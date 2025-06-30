В Госдуме назвали реакцию Азербайджана на события в Свердловской области преувеличенной

Депутат Затулин: реакция Баку на задержание своих граждан гипертрофирована

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал чрезмерной реакцию Азербайджана на события в Свердловской области. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Поводом для заявления стало решение минкультуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с участием российских организаций. Официальной причиной названы действия российских правоохранительных органов в отношении граждан республики на Урале.

«Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать. До поры поддерживалась видимость добрососедских отношений, но сейчас становится очевидной иная позиция Баку», — отметил Затулин.

По словам депутата, нынешний шаг азербайджанской стороны продолжает линию, проявившуюся после инцидента с авиакатастрофой. Парламентарий указал, что Баку стремится демонстрировать самостоятельность в международных делах.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанская диаспора в РФ раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге.