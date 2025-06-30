В Каире заявили, что Египет работает над двухмесячным прекращением огня в Газе

Глава МИД Египта: Каир с посредниками работает над прекращением огня в Газе

Египет вместе с посредниками ведет работу над 60-дневным прекращением огня в Газе. Об этом со ссылкой на заявление египетского министра иностранных дел Бадра Абделя Аты сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, в обмен на прекращение Израилем боевых операций и ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа палестинцы освободят ряд израильских заложников.

Аты предположил, что эти шаги позволят достичь постоянного прекращение огня.

28 июня официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США рассматривают возможность достижения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе как «очень реалистичную».

За день до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля).

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.