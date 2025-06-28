В Госдепе США оценили возможность мирного соглашения по Газе

Соединенные Штаты рассматривают возможность достижения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе как «очень реалистичную». Об этом в заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

«Очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей», — сказала она в ответ на вопрос о шансах на заключение соглашения о прекращении огня в Газе.

По мнению Брюс, сейчас открываются перспективы для освобождения заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что возможно достижение перемирия в секторе Газа уже на следующей неделе, в период с 30 июня по 6 июля.

29 мая ХАМАС и Израиль достигли соглашения о 60-дневном перемирии. В рамках этого плана, согласованного обеими сторонами, также предусмотрено восстановление поставок гуманитарной помощи ООН для населения Газы. Инициатором данного соглашения выступили США через специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее в России указали на путь для прекращения насилия в секторе Газа.