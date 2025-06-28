На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе США оценили возможность мирного соглашения по Газе

Госдеп: США считают реалистичной возможность мирного соглашения по Газе
close
Amir Cohen/Reuters

Соединенные Штаты рассматривают возможность достижения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе как «очень реалистичную». Об этом в заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

«Очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей», — сказала она в ответ на вопрос о шансах на заключение соглашения о прекращении огня в Газе.

По мнению Брюс, сейчас открываются перспективы для освобождения заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что возможно достижение перемирия в секторе Газа уже на следующей неделе, в период с 30 июня по 6 июля.

29 мая ХАМАС и Израиль достигли соглашения о 60-дневном перемирии. В рамках этого плана, согласованного обеими сторонами, также предусмотрено восстановление поставок гуманитарной помощи ООН для населения Газы. Инициатором данного соглашения выступили США через специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее в России указали на путь для прекращения насилия в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами