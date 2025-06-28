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Трамп назвал сроки прекращения огня в секторе Газа

Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа будет достигнуто с 30 июня по 6 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что в течение следующей недели нам удастся добиться прекращения огня», — сказал американский лидер журналистам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ране Трампу предложили занять должность премьер-министра Израиля.

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