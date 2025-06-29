Белоруссия усиливает охрану границы с Украиной на фоне напряженной обстановки

На белорусско-украинской границе сохраняется напряженная обстановка, в связи с чем власти республики усиливают пограничный контроль. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов в интервью телеканалу СТВ.

По словам Молостова, ситуация остается «привычно напряженной» из-за действий украинской стороны. В ответ Белоруссия планомерно наращивает охрану границы, создавая новые подразделения и строя современные пограничные заставы.

«В этом году мы уже сдали две новые пограничные заставы, соответствующие современным требованиям. Планируется ввести еще шесть военных городков», — сообщил глава ведомства.

На западном направлении контакты с соседними странами сократились до служебной переписки, хотя технические вопросы по пограничным инцидентам продолжают решаться.

Ежедневно на охрану государственной границы Белоруссии заступают около 2 тысяч вооруженных пограничников.

В конце мая глава военной администрации Житомирской области Украины Виталий Бунечко заявил, что власти создали систему эшелонированной обороны на границе региона с Белоруссией.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, где «сидят» главные зачинщики конфликта на Украине.