На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Председатель ГПК Белоруссии назвал обстановку на границе с Украиной напряженной

Белоруссия усиливает охрану границы с Украиной на фоне напряженной обстановки
close
Gleb Garanich/Reuters

На белорусско-украинской границе сохраняется напряженная обстановка, в связи с чем власти республики усиливают пограничный контроль. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов в интервью телеканалу СТВ.

По словам Молостова, ситуация остается «привычно напряженной» из-за действий украинской стороны. В ответ Белоруссия планомерно наращивает охрану границы, создавая новые подразделения и строя современные пограничные заставы.

«В этом году мы уже сдали две новые пограничные заставы, соответствующие современным требованиям. Планируется ввести еще шесть военных городков», — сообщил глава ведомства.

На западном направлении контакты с соседними странами сократились до служебной переписки, хотя технические вопросы по пограничным инцидентам продолжают решаться.

Ежедневно на охрану государственной границы Белоруссии заступают около 2 тысяч вооруженных пограничников.

В конце мая глава военной администрации Житомирской области Украины Виталий Бунечко заявил, что власти создали систему эшелонированной обороны на границе региона с Белоруссией.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, где «сидят» главные зачинщики конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами