В Житомирской области «забетонировали» границу с Белоруссией

Под Житомиром создали систему эшелонированной обороны на границе с Белоруссией

Глава военной администрации Житомирской области Украины Виталий Бунечко заявил, что власти создали систему эшелонированной обороны на границе региона с Белоруссией. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».

«На сегодняшний день граница с Беларусью полностью забетонирована», — сказал он.-

По его словам, в последние годы была существенно усилена защита государственной границы.

«Там постоянно находятся военные подразделения, которые продолжают наращивание оборонных рубежей», — сказал Бунечко.

Он отметил, что там созданы малозаметные препятствия, рвы, взводные и ротные опорные пункты.

При этом глава военной администрации признал, что «прямой угрозы вторжения в Житомирскую область со стороны Беларуси нет».

В марте текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на границе Белоруссии и Украины есть «окна» через которые ведется сотрудничество. При этом он отметил, что граница «заминирована и забаррикадирована». В частности, президент отметил, что через эти пограничные переходы ведутся обмены военнопленными между российской и украинской сторонами.

Ранее Зеленский сообщил о создании коалиции по строительству убежищ на Украине.