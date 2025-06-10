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В МИД Белоруссии рассказали, где «сидят» главные зачинщики конфликта на Украине

Рыженков: зачинщики украинского конфликта сидят за Бугом и решают свои вопросы
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president.gov.by

Настоящие зачинщики украинского конфликта находятся за пределами страны и решают свои экономические вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Главные зачинщики сидят там, как мы говорим, за Бугом от белорусской границы. И им нужно это продолжение», — рассказал глава МИД Белоруссии.

Рыженков отметил, что эти люди пытаются руками Украины ослабить Россию. По его словам, речь, в частности, идет о Евросоюзе и тех, кто за океаном.

Белорусский министр добавил, что те задачи, которые ставили перед собой зачинщики, не были достигнуты, поскольку они не планируют заканчивать конфликт. Он считает, что у некоторых государств есть «четко выраженные идеи реваншизма в отношении России».

В этом же интервью Рыженков выразил уверенность, что Украина не готова к миру на данный момент.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украине нужны враг и война для сохранения власти и контроля ситуации.

Мединский подчеркнул, что договориться быстро и на приемлемых условиях можно, но при одном условии: если украинские власти будут руководствоваться интересами своей страны и народа, а не стран Евросоюза.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.

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