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Депутат Рады оценил возможность проведения выборов на Украине

Дубинский: власть на Украине ищет отговорки, чтобы не проводить выборы
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Власти Украины опасаются проведения выборов в стране и делают все, чтобы их отсрочить. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, президент Украины разрабатывает схему, по которой миллион граждан страны, находящихся в Евросоюзе, не смогут проголосовать.

Дубинский утверждает, что действия киевских чиновников противоречат принципам ЕС, где участие граждан в выборах является неотъемлемым правом, а не «преференцией для лояльных».

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о подготовке специального закона «для послевоенных выборов».

По его словам, в Раде готовятся разные базовые сценарии для реализации людьми фундаментального конституционного права на выбор.

В январе этого года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

Ранее депутат Рады заявил об утрате конституционных прав на Украине.

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