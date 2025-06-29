На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали конфликт на Украине одной из главных тем заседания кабмина

Переговоры РФ и Украины будут в числе главных тем заседания кабмина Турции
close
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести 30 июня, заседание кабинета министров, на котором будут рассмотрены, в частности, возможности организации нового раунда российско-украинских переговоров. Об этом сообщил телеканал A haber.

Ожидается, что одним из ключевых вопросов внутренней повестки дня станут лесные пожары, охватившие различные регионы страны. Профильные министры доложат президенту о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по борьбе с огнем. Кроме того, правительство обсудит ход антитеррористических операций, проводимых на территории страны, и вопросы, связанные с экономикой.

На заседании также будет дана оценка ситуации, связанной с ирано-израильским конфликтом, и в целом обстановке в регионе. Телеканал отмечает, что ожидается обсуждение перспектив проведения в Стамбуле третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, не исключено, что будут затронуты вопросы, касающиеся места проведения саммита НАТО в 2026 году. Альянс принял решение о проведении саммита в Турции, однако город, в котором пройдет встреча, пока не определен.

Сегодня бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив в переговорах с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами