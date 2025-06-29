В Турции назвали конфликт на Украине одной из главных тем заседания кабмина

Переговоры РФ и Украины будут в числе главных тем заседания кабмина Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести 30 июня, заседание кабинета министров, на котором будут рассмотрены, в частности, возможности организации нового раунда российско-украинских переговоров. Об этом сообщил телеканал A haber.

Ожидается, что одним из ключевых вопросов внутренней повестки дня станут лесные пожары, охватившие различные регионы страны. Профильные министры доложат президенту о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по борьбе с огнем. Кроме того, правительство обсудит ход антитеррористических операций, проводимых на территории страны, и вопросы, связанные с экономикой.

На заседании также будет дана оценка ситуации, связанной с ирано-израильским конфликтом, и в целом обстановке в регионе. Телеканал отмечает, что ожидается обсуждение перспектив проведения в Стамбуле третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, не исключено, что будут затронуты вопросы, касающиеся места проведения саммита НАТО в 2026 году. Альянс принял решение о проведении саммита в Турции, однако город, в котором пройдет встреча, пока не определен.

Сегодня бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив в переговорах с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.