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Суд предоставил премьеру Израиля отсрочку от дачи показаний

Kan: суд Иерусалима предоставил Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний
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Ronen Zvulun/Reuters

Окружной суд Иерусалима в воскресенье согласился предоставить премьер-министру Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, после того как главы израильских спецслужб представили судьям свои аргументы по поводу необходимости отложить эти слушания. Об этом сообщает Kan News.

В публикации отмечается, что Нетаньяху 29 июня посетил конфиденциальное заседание суда вместе с главой управления военной разведки генерал-майором Шломи Биндером, главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, заместителем главы Совета национальной безопасности и представителями спецслужб.

В рамках заседания они представили стратегический обзор развединформации, после чего суд согласился с целесообразностью отсрочки слушаний.

До этого президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.

В ноябре 2019 года экс-генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что Нетаньяху предъявлено обвинение по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, которые он, по версии следствия, совершил как на посту главы правительства, так и в должности министра связи. По мнению Мандельблита, в данном деле нет политики, а только верховенство закона.

Ранее сообщалось, что Израилю в Международном суде ООН может быть предъявлено обвинение в геноциде.

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