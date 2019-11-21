Три статьи для премьера: Нетаньяху предъявили обвинение

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинение премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, которые он, по версии следствия, совершил как на посту главы правительства, так и в должности министра связи.

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«Сегодня сложный и грустный день для всех жителей Израиля и для меня лично. Я принял это решение с тяжелым сердцем. Правоохранительные органы не занимают ничью политическую сторону. Это не правые или левые, это не вопрос политики. Это верховенство закона в демократическом государстве», — сказал генпрокурор.

В частности, в документе содержится обвинение в незаконном получении Нетаньяху ценных подарков от крупных предпринимателей: миллиардера из Австралии Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Генпрокурор обратился в Кнессет с просьбой снять неприкосновенность с Нетаньяху.

В прошлом месяце также сообщалось о попытках премьера договориться с различными изданиями, чтобы журналисты писали о политике в выгодном свете.

Одно из обвинений касается связей премьера с владельцем крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулем Эловичем. Нетаньяху, по мнению прокуратуры, оказывал преференции Эловичу в обмен на положительное освещение деятельности властей Израиля на сайте компании.

Сам премьер, впрочем, все отрицает и утверждает, что расследования инициированы его политическими оппонентами.

При этом израильские СМИ сообщают, что Нетаньяху намерен принять закон о получении иммунитета.

В июне нынешнего года стало известно, что любовь супруги премьер-министра Израиля к службам доставки еды и кейтерингу стоила Саре Нетаньяху продолжительных судебных разбирательств и репутации.

16 июня телерадиокомпания «Кан» сообщила, что процесс по данному делу был завершен после признания вины со стороны ответчицы и обещания расплатиться с долгами из личных средств. Жена Биньямина Нетаньяху платила за еду деньгами из государственного бюджета и за несколько лет потратила таким образом около $100 тысяч.

Изначально следствие подавало иск по обвинению в мошенничестве, но после того, как Сара Нетаньяху заявила о готовности к сотрудничеству с прокуратурой, формулировку изменили на «преднамеренное использование ошибки другого лица». В отличие от «мошенничества», в Израиле эта статья не предусматривает уголовную ответственность и регулируется как административное правонарушение.

Чужой «ошибкой» стал недочет в работе бухгалтеров премьер-министра Израиля, которые не знали, что в штате помощников политика есть персональный шеф-повар. Согласно законодательству страны, при наличии отдельного повара учреждение не имеет права заказывать готовую еду, а о его наличии Сара, по ее словам, якобы не знала в период с сентября 2010 по март 2013 года.

Адвокаты жены премьера договорились о выплате средств в размере 55 тысяч шекелей (около $10 тысяч).

Представители государственного прокурора рассказали, что 60-летняя госпожа Нетаньяху должна будет выплатить оставшуюся часть задолженности за 11 траншей — каждый на сумму пять тысяч шекелей. Новостной портал Walla рассказал, что в случае, если с возвращением потраченного возникнут трудности, государство может подать новый иск в гражданский суд.

Слова судьи, который оглашал приговор, процитировал портал Times of Israel: «В самом деле, ответчик злоупотреблял государственными средствами». Однако, помимо этого, суд отметил отсутствие каких-либо проблем с законом у Сары в прошлом и подчеркнул, что она «признала свою ответственность, чем сэкономила много драгоценного судебного времени».

После оглашения вердикта Нетаньяху призналась суду в том, что она «пережила уже достаточно». Теперь запись о наличии судимости и злоупотреблении общественным доверием появится в ее личном деле.

Сторона обвинения сделала свое заключение: «Вердикт означает, что человек с доступом к государственным средствам, независимо от занимаемой им должности, не может распоряжаться ими так, будто они его собственность».

Адвокат, который представлял Нетаньяху, заявил, что эти «ужасные обстоятельства» были направлены против мужа подсудимой и его правительства.

«Это одно из самых жестоких и болезненных наказаний, которым в моей практике подвергался человек, — подчеркнул юрист. — Это результат четырех лет ужасных утечек и клеветы, которые попортили кровь моего клиента. Они забыли, что она все еще мать и жена».

Он продолжил: «Я стоял в потрясении от того, как далеко может зайти наше общество, чтобы причинить боль человеку.

И, разумеется, никто не хотел навредить миссис Нетаньяху. Целью было ранить ее мужа и развалить правительство».

Один из сыновей четы Нетаньяху — Яир — тоже попадал в скандальные ситуации. В январе прошлого года израильские СМИ распространили аудиозапись, на которой Яир спрашивал у своего приятеля, где можно воспользоваться услугами проституток. Однако даже не моральный облик сына премьера вызвал вопросы оппозиции.

Его собеседником был сын известного израильского предпринимателя Коби Маймона, к которому Яир обратился со словами: «Мой папа дал возможность твоему отцу получить 20 миллиардов, и ты мне говоришь о 400 шекелях». Тогда эти слова восприняли как косвенное доказательство коррупционных связей премьер-министра Израиля с бизнесменом Маймоном.

Речь идет о сделках по добыче природного газа. Сам Маймон является акционером в энергетической компании Isramco. Впоследствии Яиру пришлось извиниться и оправдаться тем, что он был нетрезв.