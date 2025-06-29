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Безуглая обвинила командование ВСУ в убийстве пилота разбившегося F-16

Нардеп Безуглая: отправка пилотов F-16 сбивать «шахеды» является убийством
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Украинская сторона потеряла пилота истребителя F-16 и еще один самолет. Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая в Telegram-канале «Политика Страны».

«Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать «Шахеды», то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов», — заявила она.

Безуглая напомнила, что результаты расследования по первой катастрофе F-16 до сих пор не были опубликованы. Депутат добавила, что никто не забудет эти трагедии и не простит.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Пилот воздушного судна не выжил. В публикации говорится, что летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту

Позже военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что потеря истребителя F-16 и его пилота станет ощутимой для ВСУ, поскольку на Украине практически нет летчиков такого уровня. По его предположению, F-16 пытался сбить дрон «Герань», но слишком сблизился с ним, из-за чего боеприпас взорвался в воздухе. Это привело к потере управления, а летчик не смог катапультироваться.

Ранее стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.

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