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Аналитик прокомментировал потерю истребителя F-16 Украиной

Аналитик Кнутов: потеря F-16 и его пилота станет ощутимой для ВСУ
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Efrem Lukatsky/AP

Потеря истребителя F-16 и его пилота станет ощутимой для ВСУ, поскольку на Украине практически нет летчиков такого уровня. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Эта потеря будет ощутима для ВСУ. Тем более, для того, чтобы подготовить пилота, в советское время нужно было 10 лет регулярных вылетов. На сегодняшний день у Украины практически нет таких пилотов. А подполковник — это очень опытный пилот. Я думаю, что потери будут еще больше возрастать», — заявил Кнутов.

По его предположению, F-16 пытался сбить дрон «Герань», но слишком сблизился с ним, из-за чего боеприпас взорвался в воздухе. Это привело к потере управления, а летчик не смог катапультироваться.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Пилот воздушного судна не выжил.

«Летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту», — сообщили в ВС Украины.

Ранее стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.

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