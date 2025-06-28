Пашинян пообещал отказаться от оскорблений, но ненадолго

Пашинян заявил, что откажется от оскорблений с 1 по 5 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии и пообещал, что начнет с себя. Пост об этом политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — говорится в нем.

Пашинян добавил, что по окончанию срока поделится своими впечатлениями о том, какой отклик это предложение получило в обществе и в соцсетях.

24 июня премьер пригласил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II к себе для демонстрации своего пениса.

Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер-министр утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Ранее бизнесмен Карапетян обвинил власти Армении в превращении политического поля в цирк.