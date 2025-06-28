На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян пообещал отказаться от оскорблений, но ненадолго

Пашинян заявил, что откажется от оскорблений с 1 по 5 июля
close
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии и пообещал, что начнет с себя. Пост об этом политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — говорится в нем.

Пашинян добавил, что по окончанию срока поделится своими впечатлениями о том, какой отклик это предложение получило в обществе и в соцсетях.

24 июня премьер пригласил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II к себе для демонстрации своего пениса.

Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер-министр утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Ранее бизнесмен Карапетян обвинил власти Армении в превращении политического поля в цирк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами