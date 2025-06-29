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В Кремле высказались о смене власти в странах Ближнего Востока

Песков: ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», — сказал представитель Кремля.

23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, не усвоив уроков прошлых ошибок, стремится к смене власти в Иране. При этом, по словам дипломата, западные страны одновременно пытаются уничтожить несуществующее ядерное оружие.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не желает власти в Иране. По мнению главы Белого дома, республика способна восстановиться и добиться успеха, поскольку иранцы — очень хорошие торговцы и отличные бизнесмены, у которых много нефти.

Ранее Трамп поднял вопрос о смене власти в Иране путем народного восстания.

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