Захарова заявила о попытках Запада сменить власть в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, не извлекая уроков из прошлых ошибок, преследует цель смены режима в Иране, одновременно стремясь уничтожить несуществующее «ядерное оружие». Об этом пишет ТАСС.

«В отношении Ирана мы слышим опять же эти все стенания по поводу оружия массового уничтожения, а также о смене режима. Соединились все сценарии. И режим надо поменять, с точки зрения Запада, и оружие массового уничтожения надо уничтожить, хотя его там нет», — заявила дипломат.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. По словам Трампа, основной целью стал завод по обогащению урана Фордо, а ключевые объекты Ирана, задействованные в обогащении урана, были «полностью уничтожены». В то же время в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь незначительные повреждения.

Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.