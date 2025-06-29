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В Иране опасаются нарушения перемирия Израилем

Иранский военачальник опасается нарушения перемирия со стороны Израиля
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Shutterstock

Армия Израиля может нарушить режим прекращения огня с Ираном. Об этом заявил начальник генштаба иранских вооруженных сил Абдолрахим Мусави, передает «Интерфакс».

«Мы не начинали этот конфликт, но ответили на действия агрессора, использовав все свои возможности», — сказал он.

Мусави предупредил, что Иран ответит в случае новых ударов Израиля.

Накануне сообщалось, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф должен провести переговоры с представителем Ирана по ядерной программе в ближайшие дни.

До этого сообщалось, что власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Обсуждается возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы.

Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранский посол заявил, что Тегеран продолжит программу мирного атома.

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