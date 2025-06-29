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В Кремле рассказали о дружеском общении с администрацией Трампа

Ушаков: работа с администрацией Трампа носит характер дружеского общения
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Alexander Zemlianichenko/AP

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что диалог между Россией и США дает надежду на реальные сдвиги в двусторонних отношениях. Заявление приводится в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Работа с администрацией Трампа, в отличие от (администрации экс-президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена, носит характер дружеского партнерского общения», — заявил он.

По его словам, сейчас диалог идет несколько по-другому.

«Это уже все-таки в какой-то степени как бы дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил в интервью французскому журналу Le Point, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Ушаков объяснил, почему лидеры Европы резко изменили мнение по Украине.

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