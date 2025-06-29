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Путин может отметить с Си Цзиньпином 80-летие ООН

Ушаков: Путин в ходе поездки в Китай отметит с Си Цзиньпином 80-летие ООН
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай торжественно отметит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином 80-летие ООН. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей по-особому торжественно отметить», — заявил он.

В ходе этой же беседы Ушаков отметил, что российская сторона считает предпочтительным такой вариант встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, к которой будут подготовлены документы. По его словам, вопрос встречи лидеров обсуждается, однако на данный момент не перешел в практическую плоскость.

До этого Путин ответил журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу на провокационный вопрос о Китае и Тайване. Журналист поинтересовался у президента РФ, как отреагирует Москва, если Пекин решит использовать силу в отношении Тайваня.

Ранее в РАН заявили, что Китай помог России обойти «железный занавес» Запада.

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