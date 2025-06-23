Китай сыграл важную роль в преодолении Россией экономических ограничений Запада. Об этом заявил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, именно КНР предоставила поддержку в условиях, когда западные санкции привели к возникновению своеобразного «железного занавеса» на границе с Европой и необходимости срочной переориентации внешней торговли.

«Китай проявил готовность оказать помощь России в этот сложный период, способствуя быстрой адаптации экспорта и импорта», — пояснил Бабаев.

Он добавил, что благодаря действиям китайского руководства наша страна смогла оперативно восстановить экономические связи и наладить новые маршруты поставок товаров.

Однако эксперт уточнил, что успех стал возможен не только благодаря поддержке Китая, но и эффективной работе российских властей, сумевших своевременно принять необходимые меры для стабилизации экономики.

Таким образом, сотрудничество между двумя странами продемонстрировало значительный прогресс в развитии двусторонних связей и стало важным достижением отечественной дипломатии.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что ожидает снятия санкций ЕС с России.