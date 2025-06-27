Трамп не исключил, что США могут отправить ракеты Patriot на Украину

США могут отправить ракеты Patriot на Украину. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Возможно», — ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривает ли отправку Украине ракет Patriot.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила США запрос на предоставление пакета вооружений, включающего зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом налажен «очень хороший диалог».

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.