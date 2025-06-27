США могут отправить ракеты Patriot на Украину. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.
«Возможно», — ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривает ли отправку Украине ракет Patriot.
27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.
21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила США запрос на предоставление пакета вооружений, включающего зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом налажен «очень хороший диалог».
Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.