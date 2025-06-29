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В Кремле отреагировали на попытки подтолкнуть РФ к переговорам за счет давления

Песков: подтолкнуть Россию к переговорам можно только логикой и аргументами
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Maxim Shemetov/Reuters

Подтолкнуть Россию за стол переговоров за счет давления и силы невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — сказал представитель Кремля, комментируя планы Евросоюза принять очередной пакет антироссийских санкций.

Кроме того, Песков назвал санкции обоюдоострым оружием. По его словам, чем серьезнее пакет санкций, тем серьезнее, как от ружья, отдача в плечо.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

Ранее Фицо скептически оценил новый пакет санкций ЕС против России.

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