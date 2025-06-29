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В Кремле высказались о происходящих в Армении событиях

Песков: Россия не вмешивается в происходящие в Армении события
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Михаил Метцель/РИА Новости

Россия не вмешивается в происходящие в Армении события, поскольку это внутренние дела страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Армения — очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян — граждане Российской Федерации, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит. Поэтому да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении», — сказал представитель Кремля.

25 июня Следственный комитет Армении выдвинул обвинения против архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и его сторонников, инкриминируя им подготовку террористических актов с целью государственного переворота. На фоне этих событий правоохранительные органы провели обыски как в жилищах соратников движения, так и в доме самого Галстаняна.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»», направленный на дестабилизацию обстановки в стране и захват власти.

Ранее эксперт назвал причины конфронтации армянских властей с церковью.

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