Эксперт назвал причины конфронтации армянских властей с церковью

Бывший посол Италии в Армении и дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии «Cуверенная и народная демократия» Бруно Скапини заявил, что конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) обусловлен ослаблением позиций премьер-министра Никола Пашиняна. Своей точкой зрения дипломат поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, причины снижения популярности Пашиняна вызваны серией его ошибок и решений, которые идут вразрез с интересами страны.

«Проблемные аспекты нынешних отношений между властями Армении и Апостольской церковью, по моему мнению, должны быть рассмотрены в контексте растущей социальной напряженности, которую вызвало нынешнее правительство Никола Пашиняна после его автократического дрейфа», — заявил дипломат.

По словам Скапини, факторами, которые привели к возникновению широкого движения сопротивления, стали поражение в конфликте с Азербайджаном, нереалистичность проекта Пашиняна по превращению Армении в «перекресток мира» путем уступок в пользу исторически «враждебных» стран, а также ухудшение отношений с Россией.

Следственный комитет Армении 25 июня выдвинул обвинения против архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна и его сторонников, инкриминируя им подготовку террористических актов с целью государственного переворота. На фоне этих событий правоохранительные органы провели обыски как в жилищах соратников движения, так и в доме самого Галстаняна. Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Пашинян заявил, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»», направленный на дестабилизацию обстановки в стране и захват власти.

Ранее Пашиняна заподозрили в сборе досье на Армянскую церковь.