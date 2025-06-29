Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в населенном пункте Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в социальной сети X.

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — написал эксперт.

Литиевое месторождение в Шевченко перешло под контроль российских войск 26 июня. По данным Le Figaro, оно содержит до 90% ценной литиевой руды. Исследователи Национальной академии наук Украины оценивают общие запасы лития в стране в 500 тысяч тонн. Запасы участка имеют стратегическое значение на фоне мирового роста спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.

28 июня политолог Александр Асафов сообщил, что потеря Украиной контроля над месторождением лития в ДНР не повлияет на сделку по редкоземельным металлам с США. Эксперт пояснил, что заинтересованность Вашингтона в соглашении превышает интерес к конкретному месторождению.

Ранее в США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки.