В США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки

Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников.

«В понедельник (16 июня. — «Газета.Ru») Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития», — говорится в публикации.

Источник добавил, что американское правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития «Добра» в Кировоградской области.

NYT также отмечает, что Киев стремится показать администрации американского лидера Дональда Трампа, что сделка по минералам может принести быстрые и ощутимые результаты, учитывая, что соглашение между Украиной и США было подписано более чем месяц назад.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Это соглашение обсуждалось Украиной и США с начала февраля 2025 года. Инициатором сделки стал Трамп, который предложил Киеву помощь США в обмен на украинские ресурсы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп запланировал увеличить добычу полезных ископаемых и производства оружия.