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Губернатор Херсонской области обвинил Киев в лицемерии

Сальдо: Киев не подтвердил стремление к мирному урегулированию конфликта
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Киев не подтвердил на деле стремление к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Существенного снижения обстрелов со стороны противника нет. Это говорит о лицемерии официального Киева и о том, что слова о переговорах пока не подтверждаются делами», — подчеркнул глава региона.

Сальдо уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать гражданские объекты, в том числе больницы, школы, места скопления людей, рынки, грузовые машины и автомобили скорой помощи.

27 июня губернатор Херсонской области рассказал, что украинские войска для внезапных атак в регионе направляют беспилотники через обмелевшие каналы. Кроме того, ВСУ стали активнее поджигать посевы и гражданские объекты.

До этого Сальдо заявил, что долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии взятия российской армией всей Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили о заградотрядах в ВСУ.

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