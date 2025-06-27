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Сальдо заявил, что ВСУ используют для атак обмелевшие каналы

Сальдо: ВСУ используют обмелевшие каналы в Херсонской области для атак БПЛА
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через обмелевшие каналы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо изданию «Репортеры».

Сальдо отметил, что противник стал реже использовать артиллерию, чаще прибегая к FPV-дронам.

«С ними тяжело бороться — они выныривают из канала и попадают сразу же по трансформаторным подстанциям, по объектам другой инженерной инфраструктуры», — рассказал он.

Губернатор добавил, что ВСУ стали активнее поджигать посевы и гражданские объекты.

До этого Сальдо заявил, что долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии взятия российской армией всей Херсонской области.

19 июня глава региона сообщил, что военные ВСУ занимаются поджогами посевов на левобережной части Херсонской области. По его словам, атаки преследуют цель посеять страх и разрушить труд аграриев.

Ранее ВСУ ударили по Новой Маячке в Херсонской области.

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