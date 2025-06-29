В Минобороны сообщили в заградотрядах в ВСУ

Украинские военные выставляют заградительные отряды на сумском направлении. Об этом сообщил ТАСС генерал-лейтенант Минобороны Апты Алаудинов.

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице», — объяснил он.

Заградотряды не позволяют украинским войскам отступать, а также сдаваться в плен, сказал Алаудинов.

Недавно бывший солдат ВСУ с позывным «Щука», перешедший на сторону РФ рассказал, что украинские ВС используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для своих же военных, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в российский плен.

До этого пленный Руслан Мелещенко описал ситуацию в ВСУ как «бардак, брехня, воровство». По его словам, моральное состояние солдат украинской армии оставляет желать лучшего.

Ранее военнопленный сообщил о формировании в ВСУ заградотрядов из новых мобилизованных.